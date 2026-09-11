BURSA SATIŞ MEMURLUĞU



Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi 3270 Ada 12 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "İki Katlı Kargir Ev" olan 120,75 m2 yüzölçümündeki taşınmaz AltınovaMahallesi Yenişehir Sokak No:35 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerindeki 3 katlı ve her katında mesken olanbir bina ve 1 adet odunluk olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. 3 katlı binanın inşaat taban alanı 79,69 m2 dir. Binanın toplam inşaat alanı 79,69 m2 x 3 = 239,07 m2 dir. Odunluk yapısının inşaat alanı 20,00 m2 dir. 3 Katlı yapının Zemin Katı haricindeki 1. Kat ve 2. Katta fazladan 1 balkon bulunmaktadır. Bina yaklaşık 35-40 yıllıktır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi 3270 Ada 12 Parsel Yüzölçümü : 120,75 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen plan üzerindeki çekme mesafeleri dahilinde E:1.60, Hmax:12.50 m. Blok nizam konut alanında, kısmen yolda kalmaktadır. Kıymeti : 4.777.905,96 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:12 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:12 Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:12