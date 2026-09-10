T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/117 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Şanlıurfa İli, Siverek ilçesi,

MEVKİİ : Altınpınar mahallesi

ADA NO : 143 ada

PARSEL NO : 3 parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ceyda Alhas, Lütfü Alhas, Sevil Hasbay, Suna Alhas Sorgu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/117 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.06.2026

Basın No: ILN02544403

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