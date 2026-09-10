T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/257 Esas

07.09.2026



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile MÜMİN RAHİM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili, hakkında Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1463 Esas 2015/1312 Karar sayılı dosyası ile kayyımlık kararı bulunan Mümin oğlu Rahim GAİPLİĞİNE karar verilerek bu şahsın hissedar olduğu, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Orta Mah. Eski 58 ada 45 parsel yeni 4667 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 17/08/2026 vade tarihi itibariyle 39.831,17TL'nin işlemiş ve intikal tarihine kadar işleyecek faiziyle birlikte T.M.K. 588 gereği hazineye İNTİKALİNE karar verilmesini talep ve dava etmekle; "Mümin oğlu Rahim" hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/257 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri İLAN OLUNUR.07.09.2026

Basın No: ILN02544734

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