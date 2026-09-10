ÖDEMİŞ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2026/161 Esas

KARAR NO : 2026/301

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince hakkında Görevsizlik kararı verilen, İsmail ve Hasnaa oğlu, 02/01/2006 Halep doğumlu, YUSUF DABBAS tüm aramalara rağmen bulunamamış olup,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ödemiş Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.08.09.2026

Basın No: ILN02545350

#ilan.gov.tr