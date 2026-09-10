NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/70 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, boş arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın önünden imar yolu geçtiği tespit edilmiştir. Taşınmazın arazisi az eğimli topografyaya sahiptir. Bu taşınmazın yakın çevresinde yapılaşmanın seyrek olduğu görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmaz yakın çevresinde benzer nitelikte boş arsalar olduğu görülmüştür. Taşınmaz imar planında (E:1.50 Yençok:13.00) Tick1 alanına isabet etmektedir. (Tickl notasyonlu alanlarda zemin katların ticaret olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu alanlarda konut ve ticaret kullanımları bir arada yer alabilir.)Taşınmaz Güney Çevre yoluna 50 m, Nevşehir Şehirler Arası Otobüs Terminaline 150 m mesafedir.

Adresi : (Eski Parsel: Bekdik Mah. 3055 Ada 8 Parsel) imar sonucu Bekdik Mahallesi, 3247 Ada, 8 Parsel Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.795,58 m2

İmar Durumu: Taşınmaz imar planında (E:1.50 Yençok:13.00) Tick1 alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 19.569.060,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak: A: Krokisinde gösterilen yerde Etibanka ait 35 nolu pilon yeri ve Etibank lehine 1810 m2 lik kısmında irtifak hakkı vardır. (Başlama Tarih: 16/02/1968, Bitiş Tarih: 16/02/1968-Süre:-

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02543948

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