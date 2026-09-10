T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2026/179 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/179 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ELMACI Mahalle/Köy, 33189 Ada, 2 Parsel, B blok 1.giriş 1.kat 2 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Selim Sultan Mahallesi, Adana Çevre Yolu Caddesi No: 212/2 Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 92,65 m2

Arsa Payı : 104550/3743280

İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanısahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02545053

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