ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/24 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Deregümü Köyü, 138 Ada, 124 Parsel tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Deregümü Köyü,Isparta Merkez

Yüzölçümü : 1.483,55 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.192.425,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı içerisindedir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:41

07/09/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02544261

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