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ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Deregümü Köyü, 138 Ada, 124 Parsel tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Deregümü Köyü,Isparta Merkez
Yüzölçümü : 1.483,55 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.192.425,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı içerisindedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:41

07/09/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02544261
#ilan.gov.tr