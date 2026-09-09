T.C.VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2019/523 Esas

DAHİLİ DAVALI : ŞÜKRİYE ÖZ, 25327431580, Mehmet ve Ferdiye oğlu 1975 doğumlu

ADRES :929B Village Drive W 08902 New Jersey North Brunswick / AMERİKA

Davacı Muş Maliye Hazinesi tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

10/12/2026 günü saat 09:15'te Varto Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda dahili davalı olduğunuz kamulaştırma dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/08/2026

Basın No: ILN02544939

#ilan.gov.tr