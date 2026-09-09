SÖKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SÖKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/492

KARAR NO : 2026/175

Hırsızlık, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/04/2026 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 245/1 maddesi gereğince 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS 5 GÜN karşılığı 500 TL ADLİ PARA CEZALANDIRILMASINA , VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nun 5237 sayılı TCK'nun 141/1 Hırsızlık suçundan 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına TCK 51/1 maddesince ERTELENMESİNE, 51/3 Maddesince 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA karar verilen Vakkas ve Sultan oğlu 15/10/1994 doğumlu, Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Sakcagözü nüfusuna kayıtlı MEHMET ARAP tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde 50000 üzerinde yayın yapan bir gazetede ve genel İnternet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/09/2026

Basın No: ILN02544205

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