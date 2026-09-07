KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ

2026/348 Ağızören 146 182, 183 Fatma BOY ve diğerleri 182 parsel için: 656,54 m2

183 parsel için: 716,81 m2 182 parsel için: 29.544,30-TL

183 parsel için: 32.256,45-TL

2026/349 Ağızören 145 24 Ahmet ÜNLÜ ve diğerleri 1.585,09 m2 71.329,05-TL

2026/350 Ağızören 144 1 Ali AYDIN ve diğerleri 2.545,95 m2 114.667,75-TL

2026/351 Ağızören 143 57, 60 Şerife DEMİR ve diğerleri 57 parsel için: 700,23 m2

60 parsel için: 2.079,82 m2 57 parsel için: 31.910,35-TL

60 parsel için: 93.741,90-TL

2026/352 Ağızören 136, 146 2 (136a),

144 - 150 (146a) Tuğçe BOY ve diğerleri 136a/2p için: 1.519,36 m2

146a/144p için: 828,74 m2

146a/150p için: 1.349,31 m2 136a/2p için: 68.371,20-TL,

146a/144p için: 37.293,30-TL,

146a/150p için: 60.718,95-TL

2026/353 Ağızören 126, 146 30 (126a)

169 (146a) Ayşe YALVAÇ ve diğerleri 126a/30p için: 2.457,32 m2,

146a/169p için: 1.344,41 m2 126a/30p için: 111.079,40-TL,

146a/169p için: 60.498,45-TL

2026/354 Kınık 152, 189 65, 67 (152a)

49 (189a) Hacer DÜLÜ ve diğerleri 152a/65p için: 562,56 m2

152a/67p için: 1.595,98 m2

189a/49p için: 546,41 m2 152a/65p için: 25.315,20-TL,

152a/67p için: 71.869,10-TL,

189a/49p için: 24.688,45-TL

2026/355 Kınık 188 97 Hasan KÜLE ve diğerleri 1.965,80 m2 88.461,00-TL

2026/356 Kınık 188 73, 80, 85 Gülşen ÖĞ ve diğerleri 188a/73 p için: 1.195,84 m2,

188a/80p için: 1.026,34 m2

188a/85 p için: 499,92 m2 73 parsel için: 53.812,80-TL,

80 parsel için: 46.235,30-TL,

85 parsel için: 22.496,40-TL

2026/357 Kınık 188 52 Hasan KÜLE ve diğerleri 2.656,02 m2 119.520,90-TL

2026/358 Kınık 188 33, 99 Yaşar KAYIR ve diğerleri 188a/33p için: 971,89 m2

188a/99p için: 4.224,02 m2 33 parsel için: 43.735,05-TL

99 parsel için: 190.080,90-TL

2026/359 Bozcahöyük 111 23 Halil İNCİ ve diğerleri 7.328,39 m2 329.777,55-TL

2026/360 Bozcahöyük 139 99 Ömer İZGİ ve diğerleri 5.367,73 m2 241.547,85-TL

2026/361 Bozcahöyük 139 65, 79 Ayşe İYİM ve diğerleri 139a/65p için: 3.987,54 m2

139a/79p için: 6.891,00 m2 65 parsel için: 179.439,30-TL

79 parsel için: 310.295,00-TL

2026/362 Bozcahöyük 139 51 Ömer İZGİ ve diğerleri 3.925,29 m2 176.638,05-TL

2026/363 Bozcahöyük 138 95 Recep İŞCAN ve diğerleri 2.364,90 m2 106.570,50-TL

2026/364 Bozcahöyük 138 82 Hava EKSEN ve diğerleri 963,66 m2 43.714,70-TL

2026/365 Bozcahöyük 138, 108 81 (138a),

292 (108a) Naim İZGİ ve diğerleri 138a/81p için: 813,06 m2

108a/292p için: 58,98 m2 138a/81p için: 36.937,70-TL

108a/292p için: 2.654,10-TL

2026/366 Bozcahöyük 138 33 Hava EKSEN ve diğerleri 2.152,06 m2 96.842,70-TL

2026/367 Bozcahöyük 108, 138, 139, 111 280 (108a),

110 (138a),

55, 71, 77 (139a),

46 (111a) Sevim KÖSEM ve diğerleri 108a/280p için: 702,83 m2

138a/110p için: 3.209,87 m2

139a/55p için: 2.174,48 m2

139a/71p için: 1.380,10 m2

139a/77p için: 2.594,21 m2

111a/46p için: 2.777,14 m2 108a/280p için: 31.627,35-TL,

138a/110p için: 144.444,15-TL

139a/55p için: 97.851,60-TL

139a/71p için: 62.154,50-TL

139a/77p için: 117.089,45-TL

111a/46p için: 124.971,30-TL

2026/368 Bozcahöyük 108 204, 205 Nail AYDIN ve diğerleri 108a/204p için: 1.807,26 m2

108a/205p için: 17,12 m2 108a/204p için: 81.326,70-TL

108a/205p için: 770,40-TL

2026/369 Bozcahöyük 108 164 Kadir DAĞCI ve diğerleri 768,87 m2 34.599,15-TL

2026/370 Bozcahöyük 108 137 Recep KANAT ve diğerleri 3.280,71 m2 147.631,95-TL

2026/371 Bozcahöyük 108 96, 209 Ömer ÖNCÜ ve diğerleri 108a/96p için: 3.167,02 m2

108a/209p için: 2.910,30 m2 96 parsel için: 142.515,90-TL,

209 parsel için: 131.063,50-TL

2026/372 Bozcahöyük 108 75 Fatma AYDIN ve diğerleri 2.040,74 m2 91.833,30-TL

2026/373 Bozcahöyük 108 68 Ayşe ERDEN ve diğerleri 820,10 m2 36.904,50-TL