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KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
2026/348 Ağızören 146 182, 183 Fatma BOY ve diğerleri 182 parsel için: 656,54 m2
183 parsel için: 716,81 m2		 182 parsel için: 29.544,30-TL
183 parsel için: 32.256,45-TL
2026/349 Ağızören 145 24 Ahmet ÜNLÜ ve diğerleri 1.585,09 m2 71.329,05-TL
2026/350 Ağızören 144 1 Ali AYDIN ve diğerleri 2.545,95 m2 114.667,75-TL
2026/351 Ağızören 143 57, 60 Şerife DEMİR ve diğerleri 57 parsel için: 700,23 m2
60 parsel için: 2.079,82 m2		 57 parsel için: 31.910,35-TL
60 parsel için: 93.741,90-TL
2026/352 Ağızören 136, 146 2 (136a),
144 - 150 (146a)		 Tuğçe BOY ve diğerleri 136a/2p için: 1.519,36 m2
146a/144p için: 828,74 m2
146a/150p için: 1.349,31 m2		 136a/2p için: 68.371,20-TL,
146a/144p için: 37.293,30-TL,
146a/150p için: 60.718,95-TL
2026/353 Ağızören 126, 146 30 (126a)
169 (146a)		 Ayşe YALVAÇ ve diğerleri 126a/30p için: 2.457,32 m2,
146a/169p için: 1.344,41 m2		 126a/30p için: 111.079,40-TL,
146a/169p için: 60.498,45-TL
2026/354 Kınık 152, 189 65, 67 (152a)
49 (189a)		 Hacer DÜLÜ ve diğerleri 152a/65p için: 562,56 m2
152a/67p için: 1.595,98 m2
189a/49p için: 546,41 m2		 152a/65p için: 25.315,20-TL,
152a/67p için: 71.869,10-TL,
189a/49p için: 24.688,45-TL
2026/355 Kınık 188 97 Hasan KÜLE ve diğerleri 1.965,80 m2 88.461,00-TL
2026/356 Kınık 188 73, 80, 85 Gülşen ÖĞ ve diğerleri 188a/73 p için: 1.195,84 m2,
188a/80p için: 1.026,34 m2
188a/85 p için: 499,92 m2		 73 parsel için: 53.812,80-TL,
80 parsel için: 46.235,30-TL,
85 parsel için: 22.496,40-TL
2026/357 Kınık 188 52 Hasan KÜLE ve diğerleri 2.656,02 m2 119.520,90-TL
2026/358 Kınık 188 33, 99 Yaşar KAYIR ve diğerleri 188a/33p için: 971,89 m2
188a/99p için: 4.224,02 m2		 33 parsel için: 43.735,05-TL
99 parsel için: 190.080,90-TL
2026/359 Bozcahöyük 111 23 Halil İNCİ ve diğerleri 7.328,39 m2 329.777,55-TL
2026/360 Bozcahöyük 139 99 Ömer İZGİ ve diğerleri 5.367,73 m2 241.547,85-TL
2026/361 Bozcahöyük 139 65, 79 Ayşe İYİM ve diğerleri 139a/65p için: 3.987,54 m2
139a/79p için: 6.891,00 m2		 65 parsel için: 179.439,30-TL
79 parsel için: 310.295,00-TL
2026/362 Bozcahöyük 139 51 Ömer İZGİ ve diğerleri 3.925,29 m2 176.638,05-TL
2026/363 Bozcahöyük 138 95 Recep İŞCAN ve diğerleri 2.364,90 m2 106.570,50-TL
2026/364 Bozcahöyük 138 82 Hava EKSEN ve diğerleri 963,66 m2 43.714,70-TL
2026/365 Bozcahöyük 138, 108 81 (138a),
292 (108a)		 Naim İZGİ ve diğerleri 138a/81p için: 813,06 m2
108a/292p için: 58,98 m2		 138a/81p için: 36.937,70-TL
108a/292p için: 2.654,10-TL
2026/366 Bozcahöyük 138 33 Hava EKSEN ve diğerleri 2.152,06 m2 96.842,70-TL
2026/367 Bozcahöyük 108, 138, 139, 111 280 (108a),
110 (138a),
55, 71, 77 (139a),
46 (111a)		 Sevim KÖSEM ve diğerleri 108a/280p için: 702,83 m2
138a/110p için: 3.209,87 m2
139a/55p için: 2.174,48 m2
139a/71p için: 1.380,10 m2
139a/77p için: 2.594,21 m2
111a/46p için: 2.777,14 m2		 108a/280p için: 31.627,35-TL,
138a/110p için: 144.444,15-TL
139a/55p için: 97.851,60-TL
139a/71p için: 62.154,50-TL
139a/77p için: 117.089,45-TL
111a/46p için: 124.971,30-TL
2026/368 Bozcahöyük 108 204, 205 Nail AYDIN ve diğerleri 108a/204p için: 1.807,26 m2
108a/205p için: 17,12 m2		 108a/204p için: 81.326,70-TL
108a/205p için: 770,40-TL
2026/369 Bozcahöyük 108 164 Kadir DAĞCI ve diğerleri 768,87 m2 34.599,15-TL
2026/370 Bozcahöyük 108 137 Recep KANAT ve diğerleri 3.280,71 m2 147.631,95-TL
2026/371 Bozcahöyük 108 96, 209 Ömer ÖNCÜ ve diğerleri 108a/96p için: 3.167,02 m2
108a/209p için: 2.910,30 m2		 96 parsel için: 142.515,90-TL,
209 parsel için: 131.063,50-TL
2026/372 Bozcahöyük 108 75 Fatma AYDIN ve diğerleri 2.040,74 m2 91.833,30-TL
2026/373 Bozcahöyük 108 68 Ayşe ERDEN ve diğerleri 820,10 m2 36.904,50-TL
2026/374 Bozcahöyük 108 47 Hakkı ERDEN ve diğerleri 4.672,28 m2 210.252,60-TL

Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 10/11/2026 günü saat 10:15'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02543208
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