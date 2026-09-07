GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GEBZE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/421 09.07.2026

Karar No: 2026/257

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KARAR ÖZETİ

Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/421 Esas, 2026/257 Karar sayılı ilamı ile sanık İlker Yasin ÇIKÇI hakkında "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ikişer kez "7 YIL 6 AY HAPİS ve 30.000 TL ADLİ PARA CEZASI" verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğden itibaren iki hafta içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna gidilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02542604

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