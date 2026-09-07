T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



2. İ L A N

Sayı : 2025/274 Esas



Dava konusu Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi 522 ada 122 parsel sayılı taşınmazda 1/5 hisse sahibi Ali oğlu Mehmet adına kayıtlı olduğu, bu kişi için Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/316 Esas 2008/501 Karar sayılı kararı ile Çorlu Mal Müdürü' nün kayyım tayin edildiği, taşınmazın kayyım tayin edilen hisselerin 10 yıllık kayyımla idare süresinin dolduğu, gerekli ilanlar yapılmak sureti ile M.K.'nun 588. Maddesi gereğince Ali oğlu Mehmet'in gaipliğine ve kayyım Çorlu Mal Müdürü tarafından idare edilen tapuda Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi 522 ada 122 parsel sayılı taşınmazın 1/5 hissesinin tapularının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.



Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi 522 ada 122 parsel sayılı taşınmazın sahibini tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/274 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması, halinde yine yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K 588. Maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın hazine adına tesciline karar verileceği 2. kez ilan olunur. 11/06/2026

Basın No: ILN02542866

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