T.C. GAZİOSMANPAŞA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN

DOSYA NO :2018/371 Esas

KARAR NO :2026/361

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2026 tarihli ilamı ile TCK 141/1, 143, 145/1, 62/1 maddeleri gereğince 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231/5,6 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Zaferhan ve Amine oğlu, 2000 Kabir doğumlu Nurullah ARMANİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.03/09/2026

Basın No: ILN02542608

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