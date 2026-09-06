Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 2486 Ada, 11 Parsel, Satışa konu taşınmaz boş arsa vasfında olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Esenyurt,İnönü Mah. 364 Sok No:39 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 159,10 m2

İmar Durumu : 12.07.2013 tarih 1525 sayılı karar ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 4.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.750.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 2465 Ada, 8 Parsel, Satışa konu taşınmaz boş arsa olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Esenyurt Merkez Mah. 1140 Sok No:42 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 221,09 m2

İmar Durumu : 12.07.2013 tarih 1523 sayılı karar ile Esenyurt Tem Güneyi 2.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.159.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:55

03/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02542589

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