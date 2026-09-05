T.C.

ŞEMDİNLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/79 Esas

Konu : RAHİM ÇİFTÇİ



Davacı TAHİR ÇİFÇİ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında gaipliği istenen Hakkari ili, Şemdinli İlçesi nüfusuna kayıtlı Tahir ve Misrihan'dan olma, 01/11/1996 doğumlu 45805163956 TC kimlik numaralı RAHİM ÇİFÇİ'nin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; TMK'nın 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin 6(altı) ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. (1.İlan)

GAİP

TC KİMLİK NO : 45805163956

ADI SOYADI : RAHİM ÇİFÇİ

BABA ADI : TAHİR

ANA ADI : MİSRİHAN

DOĞUM TARİHİ : 01/11/1996

DOĞUM YERİ : ŞEMDİNLİ

İKAMETGAH ADRESİ :

T.C. ŞEMDİNLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2026/79 Esas

Konu: İlan (Üst yazı)

BASIN İLAN KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

(Van Şube Müdürlüğü)

Hastane 2. Cad. Diarsa İş Merkezi K:2 65040 Merkez/Van

Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davasında verilen duruşma ara kararı uyarınca, ekte gönderilen ilan metninin Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan edilerek ilan edildiğine dair gazetenin ve ilan masraflarının çıkartılarak mahkememize gönderilmesi rica olunur. 18/06/2026

Basın No: ILN02541795

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