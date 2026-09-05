T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/783 Esas

KARAR NO : 2026/440

Kasten Yaralama, Basit Yaralama suçlarından sanıklar SAMET YÜKSEL, EREN GÖKTAŞ, KAZIM TAŞTEPE, YUNUS TERZİ haklarında yapılan yargılamada mahkememizin 16.06.2026 tarihli ilamı ile sanık Samet Yüksel'in katılan Ahmet Sarı'ya yönelik kasten Yaralama suçundan adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanıklar Kazım Taştepe, Eren Göktaş ve Yunus Terzi hakkında ise beraat kararı verildiği ancak Mustafa ve Kudret'ten olma 16.08.1984 doğumlu Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Tokluca nüfusuna kayıtlı katılan AHMET SARI'ya tüm aramalara rağmen kararın tebliği sağlanamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık Samet Yüksel müdafiinin beraat kararı verilmesi talebini içerir istinaf dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2026

Basın No: ILN02542082

#ilan.gov.tr