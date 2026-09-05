İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sivas İli, Akıncılar İlçesi, Göllüce Mahallesi/Köyü, Cilt No:72, Hane No:34, Bsn: 22'de nüfusa kayıtlı bulunan 691*****734 T.C.nolu, 01/01/1976 doğumlu Şaban ve Mine'den olma BARIŞ ÇOLAK'ın 2015 yılında kaybolduğu bildirilmiş olup,gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, Adı geçen kişiyi tanıyan ve nerede olduğunu bilen kişilerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul Anadolu 31.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/400 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02541887

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