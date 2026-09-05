T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/178 Esas

KARAR NO : 2026/452

Konut dokunulmazlığı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/06/2026 tarihli ilamı İsmail ve Güler oğlu, 09/04/1975 doğumlu, katılan GÖKAN ALİ SOYLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 üzerinde gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2026

Basın No: ILN02542263

#ilan.gov.tr