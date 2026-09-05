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T.C.

İSTANBUL ANADOLU 25. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/829 Esas

DAVALI : MUSTAFA SERT (T.C.:163*****058)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve yurt içi yerleşim adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/11/2026 günü saat:10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, HMK 147. maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02542079

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