T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ



2026/2137 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2137 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli, Merkez İlçesi, Konuralp Mahallesi Bağlık Mevkii 4370 Parsel sayılı 11.637,86 m² yüz ölçümlü "Tarla" nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı tam hissesi satılacak olup bilirkişi raporuna göre;Yakın çevresinde müstakil meskenler, boş arsalar ve fındık bahçeleri bulunmaktadır. Taşınmaz eğimli arazidir. Düzce ili, Merkez İlçesi, Konuralp Mahallesi 4370 parsel tapu kayıtlarında tarla niteliğinde görülmektedir. İnceleme sonucu taşınmazın arazi vasfında olduğu üzerinde yapıların bulunduğu ve geriye kalan kısmında fındık ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın içerisinde bulunan iki katlı mesken yapısının dış cephesi sıvalı ve kısmen boyalı kısmen boyasızdır. Çatısı kiremit kaplıdır. Pencereleri kısmen plastik, kısmen ahşap doğramadır. Yapının taban alanı 135,00 m², toplam alanı 270,00 m² dir. Yapı III.sınıf A grubu yapı olup, yıpranma ve aşınma oranı %35 olarak hesaplanacaktır. Taşınmazın içerisinde bulunan 2 katlı yapının çatısı mevcuttur. Dış cephesi sıvalı kısmen boyalı kısmen boyasızdır. Pencereleri ahşap doğramadır. Yapının taban alanı 120,00 m², toplam alanı 240,00 m² dir. Yapı III.sınıf A grubu yapı olup, yıpranma ve aşınma oranı %35 olarak hesaplanacaktır. Taşınmazın içerisinde bulunan bir katlı yapının çatısı sac ile kaplıdır. Dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. Yapının taban alanı 180,00 m² dir. Yapı II.sınıf A grubu yapı olup, yıpranma ve aşınma oranı %35 olarak hesaplanacaktır. Taşınmazın içerisinde bulunan birbirine bitişik olan yapının garaj olarak kullanıldığı, sac ile kaplı olduğu görülmüştür. Yapının taban alanı 50,00 m² dir. Yapı I.sınıf A grubu yapı olup, yıpranma ve aşınma oranı %50 olarak hesaplanacaktır. Taşınmazın içerisinde bulunan bir katlı yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ve pencereleri mevcuttur. Yapının taban alanı 10,00 m² dir. Yapı II.sınıf A grubu yapı olup, yıpranma ve aşınma oranı %50 olarak hesaplanacaktır.

İmar Durumu :Dosya içerisinde mevcut Merkez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü? nün dosya içerisinde mevcut 17/03/2026 tarih 221517 sayılı yazısına göre; Düzce İli, Merkez İlçesi, Konuralp Mahallesi 4370 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, bir kısmının ayrık nizam 2 kat konut alanında, bir kısmının ise tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığı ve yola terkinin bulunduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 42.542.630,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:14

11/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02542374

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