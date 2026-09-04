MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANİSA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/2 Ort. Gid. Satış.





İ L A N

Davacı Güney Kayaile davalılar Adnan Kayıran vd. arasında Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle, satışa konu Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Evronos Mah. 3660 ada, 2 parsel sayılı, 3.437,00 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın Satış Memurluğumuzca 17/04/2025 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucunda bilirkişilerce kıymeti 65.303.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Mirasçılardan Osman ve Keziban'dan olma, 25/06/1975doğumlu, 34672991304 T.C. Kimlik numaralı Yüksel ŞEN'in Satış Memurluğumuzca yaptırılan tüm araştırmalara rağmen adresi belirlenememiş olduğundan, kıymet takdirinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. 30. ve 31. maddesi hükümlerine göre kıymet takdirinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yukarıdaki ismi geçen hissedara tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve ilan olunur.

Basın No: ILN02541490

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