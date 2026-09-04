T.C. İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1290 Esas

12.06.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçı Maria Dos Anjos Akmut'un tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin 22073201580 TC Kimlik Numaralı müteveffa Cavide Akmut tarafından İzmir 13. Noterliği'nde 20/09/2000 tarih ve 25582 Yevmiye no ile düzenlettirildiği, muris; ''Yusuf oğlu, 1933 doğumlu Muzaffer Akmut'a 276 Sok. No:11 Bahçelievler/İzmir adresinde bulunan dairemde ölünceye kadar oturma (Sükna) hakkı tanıdığımı vasiyet ediyorum. İlgili bu senedi ilgili tapu dairesinin ibrazla kütüklere tek taraflı şerh ettirmekte ve kaldırmakta serbesttir. Ayrıca halen sahibi bulunduğum veya ileride satın almak suretiyle sahip olacağım Türkiye Cumhuriyeti Hudutları içinde mevcut bilumum resmi e hususui bankalarda adıma açılmış veya ilerine açılacak olan her türlü mevduat hesaplarındaki paralarımın tamamını müsavi olarak paylaşmak suretiyle kızım 1950 doğumlu Esen Eşençay ve oğlum 1959 doğumlu Enis Akmut'a vasiyet ediyorum. İş bu vasiyeti herhangibir cebir ve tesir altında kalmadan kendi özgür irademle yapıyorum. Son arzularım bunlardan ibarettir.) şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle mirasçı Maria Dos Anjos Akmut'un duruşma günü olan 05/11/2026 günü saat 09:40'de yukarıda yazılı müteveffa Cavide Akmut tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02541631

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