T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/41 Esas

31.08.2026

Konu : 1.Gaiplik İlanı

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3061 ada, |parsel sayılı 170,65 m2 mesahalı, Koca Yusuf Efendi ve El Hac Mustafa Ağa Vakıflarından icareli ahşap ev ve arsa vasıflı taşınmazın toplam 20/42 hissesinin Grasya, Rahel ve Sara adlarına kayıtlı olduğu güncel tapu kaydının tetkikinden anlaşıldığı, tanıyan/bilen olmaması nedeniyle, taşınmaza İst. 21. SHM'nin 2021/1257E sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiği, Gaiplik Kararı Verilmek süretiyle (Grasya, Rahel ve Sara için),Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3061 ada, | parsel sayılı 170,67 m2 mesahalı "Ahşap Ev ve Arsa" vasıflı taşınmazın 20/42 hissesinin 5737 Sayılı Vakıflar kanunun 17.md. gereği "Nalband Cami-i Şerifinde Bedestani El-Hac Mustafa Ağa Vakfı" adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçen gaiplerin yada mirasçıları hakkında malumatları olan kimselerin -6- aylık süre içinde mahkememizin 2026/41 E. sayılı dosyasına malumat vermeleri ve gaip hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresini bildirmeleri ilan olunur.31.08.2026

GAİP BİLGİLERİ

Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 3061 ada, |parsel sayılı 170,65 m2 mesahalı, Koca Yusuf Efendi ve El Hac Mustafa Ağa Vakıflarından icareli ahşap ev ve arsa vasıflı taşınmazın toplam 20/42 hissesinin Grasya, Rahel ve Sara adlarına kayıtlı olduğu

Basın No: ILN02541537

#ilan.gov.tr