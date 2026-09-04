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EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi:
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR ve SANAT MERKEZLERİ
NİKÂH TÖRENLERİNDE FOTOĞRAF ve VİDEO ÇEKME İŞİ YAPILACAKTIR
  1. Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisinde Kültür ve Sanat Merkezleri Nikah Törenlerinde Fotoğraf ve Video Çekme İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
  2. İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 36 (otuz altı) aydır.
  3. Muhammen Bedeli: KDV hariç aylık 440.000,00-TL olmak üzere toplam 15.840.000,00-TL
  4. Geçici Teminat Bedeli: 475.200,00-TL
  5. Şartname Bedeli : 10.000,00-TL İhale dokümanı Eyüpsultan Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Nişancı Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL) alınacaktır.
  6. İhale 16.09.2026 Çarşamba günü saat 11:30'da Eyüpsultan Belediyesi Encümen Toplantı Salonu – Nişanca Mh. Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.
  7. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım dilekçeleri ve belgelerini teslim edecektir. Müracaatlar en geç 16.09.2026 Saat 10:00'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER
  • T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus cüzdanı sureti.(Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu)
  • İkametgâh senedi, ( Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu )
  • Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
  • Şartname Tahsilat Makbuzu,
  • SGK, Vergi Dairesi ve Belediyemizden alınacak Borcu Yoktur yazıları
  • İhaleye katılacak Yüklenicinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
  • Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
  • Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge,
  • Benzer Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.2. maddesinde belirtilen diğer belgeler de kabul edilecektir.)
  • İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği.
 TÜZEL KİŞİLER
  • İmza sirküleri (Noterden)
  • Ticaret Odasından faaliyet belgesi,
  • Şartname Tahsilat Makbuzu,
  • Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
  • SGK, Vergi Dairesi ve Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazıları,
  • Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
  • Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge / Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge,
  • Benzer Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.2. maddesinde belirtilen diğer belgeler de kabul edilecektir.)
  • İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği
  • İhale Yasaklılık Taahhütnamesi

Basın No: ILN02540079
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