EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GERÇEK KİŞİLER T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus cüzdanı sureti.(Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu)

İkametgâh senedi, ( Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu )

Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

Şartname Tahsilat Makbuzu,

SGK, Vergi Dairesi ve Belediyemizden alınacak Borcu Yoktur yazıları

İhaleye katılacak Yüklenicinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,

Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge,

Benzer Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.2. maddesinde belirtilen diğer belgeler de kabul edilecektir.)

İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği.

TÜZEL KİŞİLER İmza sirküleri (Noterden)

Ticaret Odasından faaliyet belgesi,

Şartname Tahsilat Makbuzu,

Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

SGK, Vergi Dairesi ve Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazıları,

Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,

Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge / Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge,

Benzer Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.2. maddesinde belirtilen diğer belgeler de kabul edilecektir.)

İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği

İhale Yasaklılık Taahhütnamesi