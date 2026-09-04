EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR ve SANAT MERKEZLERİ
NİKÂH TÖRENLERİNDE FOTOĞRAF ve VİDEO ÇEKME İŞİ YAPILACAKTIR
- Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisinde Kültür ve Sanat Merkezleri Nikah Törenlerinde Fotoğraf ve Video Çekme İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
- İşin Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 36 (otuz altı) aydır.
- Muhammen Bedeli: KDV hariç aylık 440.000,00-TL olmak üzere toplam 15.840.000,00-TL
- Geçici Teminat Bedeli: 475.200,00-TL
- Şartname Bedeli : 10.000,00-TL İhale dokümanı Eyüpsultan Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Nişancı Mahallesi Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İSTANBUL) alınacaktır.
- İhale 16.09.2026 Çarşamba günü saat 11:30'da Eyüpsultan Belediyesi Encümen Toplantı Salonu – Nişanca Mh. Eyüpsultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.
- Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İstekliler ihaleye katılım dilekçeleri ve belgelerini teslim edecektir. Müracaatlar en geç 16.09.2026 Saat 10:00'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacaktır.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
|GERÇEK KİŞİLER
- T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus cüzdanı sureti.(Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu)
- İkametgâh senedi, ( Muhtarlıktan/E-Devlet üzerinden barkodlu )
- Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
- Şartname Tahsilat Makbuzu,
- SGK, Vergi Dairesi ve Belediyemizden alınacak Borcu Yoktur yazıları
- İhaleye katılacak Yüklenicinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
- Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
- Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge,
- Benzer Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.2. maddesinde belirtilen diğer belgeler de kabul edilecektir.)
- İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği.
|TÜZEL KİŞİLER
- İmza sirküleri (Noterden)
- Ticaret Odasından faaliyet belgesi,
- Şartname Tahsilat Makbuzu,
- Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
- SGK, Vergi Dairesi ve Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazıları,
- Vekâleten ihaleye katılımda yüklenici adına Katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter Tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza Beyannamesi,
- Katılımcıların Profesyonel Foto Sanatkârları Esnaf Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge / Ticaret Odasına kayıtlı olduklarını gösteren 2026 yılına ait belge,
- Benzer Resmi veya Özel Kurumlardan alınmış İş bitirme / İş deneyim belgesi, (Özel Şartname 2.2. maddesinde belirtilen diğer belgeler de kabul edilecektir.)
- İhale Genel ve Özel Şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler.
- Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan imzalanmış şartnamelerin örneği
- İhale Yasaklılık Taahhütnamesi
Basın No: ILN02540079
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