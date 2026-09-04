ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



BAŞKENT KART EKOSİSTEMİNİN GELİR PAYLAŞIMI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1) İhale konusu: Başkent Kart Ekosisteminin mevcut kullanım alanlarının, mevcut işleyişinin ve hizmet kapsamının kesintisiz olarak sürdürülmesi; mevcut ödeme altyapılarının, entegrasyonlarının, iş süreçlerinin ve ücret toplama sistemlerinin korunarak işletilmesi; Başkent Kartların mevcut kullanımının devamını sağlayacak çevrim içi ödeme altyapılarının ve tüm mevcut entegrasyonların sürekliliğinin sağlanması ile sistemin gelir paylaşımı karşılığı işletilmesi işini kapsar.

2) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36'ncı maddesine göre Kapalı Teklif usulü.

3) İhalenin Tarih ve Saati: İhale 17/09/2026 tarihinde saat 14.00'te yapılacaktır.

4) İhalenin Yapılacağı Yer ve Komisyon: Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 1. katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır.

5) İşin süresi: İşin süresi, kontrol teşkilatı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde verilen işe başlama tutanağına istinaden 01.07.2029 tarihine kadar devam edecektir.

6) İstekliler bu ihalede söz konusu Başkent Kartların kullanımından doğacak olan ve Teknik Şartname'de tanımlanan şekliyle gelir paylaşımına dayalı oran üzerinden tekliflerini yazılı olarak sunacaktır.

7) Kart kullanıcıları tarafından yapılan harcama ve gelir elde edilebilecek diğer hizmetler (dijital cüzdan ile fatura ödeme, kart dolum ve bakiye aktarımı, üye iş yeri programlar, teşvik vb.) üzerinden yapılacak tahsilattan en yüksek gelir oranını teklif edene ihale edilecektir. Söz konusu gelir payı İdareye aylık olarak hesaplanıp ödenecektir.

8) İhalenin tahmin edilen bedeli: 365.683.290,50 TL (Üç Yüz Altmış Beş Milyon Altı Yüz Seksen Üç Bin İki Yüz Doksan Türk Lirası Elli Kuruş) olarak tespit edilmiştir.

9) Geçici Teminat Bedeli: Tahmin edilen bedelin %3'ü (yüzde üçü) oranında olup 10.970.498,72 TL (On Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Bin Dört Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası Yetmiş İki Kuruş)'dir.

10) İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37'nci maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını, 17/09/2026 tarihi Perşembe günü saat 12:00'a kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 7.Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir.

11) Doküman Satışı, 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç bir gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir.İhale ile ilgili bilgi ve belgeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için şartname ve eklerinin bedeli olan 10.000,00 TL'nin, İdarenin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tunalı Hilmi Şubesindeki TR50 0001 5001 5800 7284 8818 87 IBAN numaralı hesabına veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması zorunludur.

12) İhaleye katılacak istekliler tarafından, ihale yılı içerisinde alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri sunulacaktır.

a-İstekli Gerçek Kişiyse:

1-Kanuni ikametgâhının bulunduğuna dair belge.

2-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi.

3-İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe.

4- Noter tasdikli imza sirküleri.

5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı.

6-Nüfus cüzdanı sureti.

7- Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

8-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletine haiz tahvil.

9-İhale ilanı itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısını teklif dosyasında idareye sunacaktır.

10- Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale yılına ait).

11-2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği).

12- İstekliler 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında yetkisi bulunan "Aktif Elektronik Para Kuruluşları" izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı "Bankacılık Kanunu" gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasına koyulması gerekmektedir.

13- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır.

14- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

15- İstekliler, ihale tarihi itibarıyla mevcut kartların kesintisiz kullanılmasını sağlayabilecek şekilde Mastercard kart şeması kapsamında kart ihracı ve işlem gerçekleştirme yetkisine sahip olduklarını gösteren geçerli belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır. Ortak girişimlerde bu şartın tek bir ortakta bulunması yeterlidir. Belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

b-İstekli Tüzel Kişiyse:

1- İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe.

2- Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi.

4- İdari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

5- Noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

6-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

7-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

8- Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

9-2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği),

10- İstekliler 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında yetkisi bulunan "Aktif Elektronik Para Kuruluşları" izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı "Bankacılık Kanunu" gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasına koyulması gerekmektedir.

11- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır. (EK-7)

12- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge.

13- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

14- İhale ilanı itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısını teklif dosyasında idareye sunacaktır.

15- İstekliler, ihale tarihi itibarıyla mevcut kartların kesintisiz kullanılmasını sağlayabilecek şekilde Mastercard kart şeması kapsamında kart ihracı ve işlem gerçekleştirme yetkisine sahip olduklarını gösteren geçerli belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır. Ortak girişimlerde bu şartın tek bir ortakta bulunması yeterlidir. Belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c- İş Ortaklığı olması durumunda gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler

1- İhaleye İş ortaklığı olarak katılacak istekliler standart formlarda bulunan EK-2 Ortak Girişim Beyannamesini doldurup noter tasdikli olarak teklif dosyasına koymalıdır.

2- İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı kuran gerçek/tüzel kişiler, yukarıda gerçek ve tüzel kişilerden istenen evrakları teklif dosyasında ayrı ayrı koyacaktır.

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6'ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

14) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

15) İş bu İlan 15 maddeden ibarettir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02540727

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