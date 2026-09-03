URLA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. URLA İCRA DAİRESİ

2026/71 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/71 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, ZEYTİNLER Mahalle/Köy, göysüz mevkii Mevkii, 112 Ada, 1 Parsel, İzmir İli Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi, Göysüz Mevkiinde bulunan, kadastral yolu bulunmayan içerisinde zeytin ağaçları bulunan arazi nitelikli bir taşınmazdır., 11.021,81 m2 yüz ölçümü, tam arsa payı, İzmir İli Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi, GöysüzMevkiinde 112 Ada 1 Parselde Bulunan , Kadastral Yolu Bulunmayan İçerisinde Zeytin Ağaçları Bulunan Arazi Nitelikli BirTaşınmazdır. taşınmaz tapuda TAM hisse ile Borçlu adına kayıtlıdır. Tapu kaydının Beyanlar Hanesinde, 05.07.2018 tarih ve 7518 yev. No. İle "Nitelikli Doğal Koruma Alanıdır." İbaresi bulunmaktadır. kıymet takdiri istenen taşınmazın, Zeytinler Mahallesi, Göysüz Mevkiinde bulunduğu, kadastral yolu bulunmayan arazi niteliğinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz içerisindezeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, eski taş ocağına 3,50 km, Atatürk Caddesine 5,70 km,Çeşme-İzmir Yoluna 6 km, İYTE'ye 16 km ve Urla Merkeze 30 km mesafededir. Çevresinde araziler ve tarlalar bulunmaktadır. Taşınmazın zemini %5-7 eğimlidir. Doğu-batıyönünde % 7-9 ve kuzey güney yönünde %9-11eğim. Üzerinde ekili ürün yok. Zemin işlenmemiş. Kumlu tınlı taşlık toprak yapısı. Ekim derinliğine sahip.İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi, Göysüz Mevkii, tapunun 112 ada 1 parsel sayılı, 11.021,81 m2 alanlı, "Zeytin Ağaçlı Tarla" nitelikli ana gayrimenkulün tespit tarihi(07.04.2026)itibariyle değeri; 14.359.853,00.-TL olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir.

Adresi : İzmir İli Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi, Göysüz Mevkiinde 112 Ada 1 Parselde Bulunan , Kadastral Yolu Bulunmayan İçerisinde Zeytin Ağaçları Bulunan Arazi Nitelikli Bir Taşınmazdır. Urla / İZMİR

Yüzölçümü : 11.021,81 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu: İlçenin Zeytinler Mahallesi, tapunun 112 ada 1 parseli, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının dışında kalmaktadır. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlıdır. Ayrıca söz konusu taşınmaz Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak belirlenen alan içerisinde kalmaktadır. İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notlarında bu alanlarda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bu alanlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, Orman Bölge Müdürlüğünden ve taşınmaz Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalmakta olduğundan İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden izin alınmadan uygulamaya geçilememektedir. Yapılan incelemede, taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesinin olmadığı görüldüğünden inşaat izni bulunmamaktadır.

Kıymeti : 14.359.853,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:09

31/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02540167

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