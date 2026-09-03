MURATLI SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 301 Ada, 15 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Üç katlı bet ...
Adresi : Fatih Mahallesi, Muradiye Mevkii 301 Ada, 15 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 345 m2
Arsa Payı : 110/335
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.684.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:39
19/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02540565
#ilan.gov.tr