T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas No: 2026/81

Karar No: 2026/282



İLAN KARARI



Hırsızlık suçundan SSÇ Seçil ÖZMUT, Zeynep ÖZMUT, Aygün KARASÖĞÜT hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, SSÇ Aygün KARASÖĞÜT ve SSÇ Zeynep ÖZMUT'un neticeten 5'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, SSÇ Seçil ÖZMUT'un 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

SSÇ müdafiileri tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçeleri ile Mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı,

**6190075** TC Kimlik Numaralı SSÇ AYGÜN KARASÖĞÜT ve **1353420** TC Kimlik Numaralı müşteki GEZERBEY ÖZKEZER'in dosyada mevcut adresine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve başka açık adres bilgilerinin temin edilememesi sebebiyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla; dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, Mahkememiz 2026/81 esas 2026/282 karar sayılı hükmünün ve SSÇ müdafiileri tarafından istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı hususunun Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ve yine Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3- Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

4- İlan masraflarının dosya yargılama giderlerine dahil edilmesine,

5- İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle,Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 01.09.2026

Basın No: ILN02540728

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