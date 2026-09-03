T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas No : 2025/10

Karar No : 2026/272

İ L A N K A R A R I

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık suçundan SSÇ ÇETİN KARASÖĞÜT hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, SSÇ Çetin Karasöğüt'ün neticeten 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

SSÇ müdafii tarafından sunulan 28.08.2026 tarihli dilekçe ile Mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı,

Abdulsattar ve Ehlam oğlu, 1993 Irak doğumlu müşteki AHMED ABDULSATTAJABBAR ALRIKABI'nın dosyada mevcut adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği ve başka açık adres bilgisinin temin edilememesi sebebiyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla; dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, Mahkememiz 2025/10 esas sayılı hükmünün ve SSÇ müdafii tarafından istinaf kanun yoluna başvuru yapıldığı hususunun Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ve yine Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine,

3- Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

4- İlan masraflarının dosya yargılama giderlerine dahil edilmesine,

5- İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle,Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 01.09.2026

Basın No: ILN02540724

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