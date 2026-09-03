ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 23/12/2020 tarihli kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2026/57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Esas dosyalarının açıldığı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4650 Sayılı Yasa Hükümleri gereğince rica olunur.08/07/2026
İLİ : ERZURUM
İLÇESİ : ÇAT
|Sıra No:
|Esas No:
|Mahallesi
|Maliki
|Pay
|Ada
|Parsel
|Vasfı
|1-
|2026/57
|Çimenözü
|Elmas Nas
|Tam
|146
|4
|Tarla
|2-
|2026/58
|Çimenözü
|Asiye Güler
|Tam
|142
|2
|Çayır
|3-
|2026/59
|Çimenözü
|Tahsin Karakaş
|Tam
|134
|1
|Çayır
|4-
|2026/60
|Çimenözü
|Tahsin Karakaş
|Tam
|133
|7
|Çayır
|5-
|2026/61
|Çimenözü
|Hakime Orhan
|Tam
|121
|14
|Bahçe
|6-
|2026/62
|Çimenözü
|İskender Karakaş
|Tam
|121
|6
|Bahçe
|7-
|2026/63
|Çimenözü
|Abdullah Coşkun
|Tam
|121
|2
|Çayır
|8-
|2026/64
|Çimenözü
|Cahit Karakaş
|Tam
|116
|41
|Tarla
|9-
|2026/65
|Çimenözü
|Asiye Güler
|Tam
|116
|14
|Tarla
|10-
|2026/66
|Çimenözü
|Baba Güler
|Tam
|116
|5
|Çayır
|11-
|2026/67
|Çimenözü
|Berfi Arslan
|Tam
|116
|2
|Çayır
|12-
|2026/68
|Çimenözü
|Kudret Polat
|Tam
|115
|10
|Çayır
|13-
|2026/69
|Çimenözü
|Esmer Dinçer
|Tam
|113
|1
|Tarla
|14-
|2026/70
|Çimenözü
|Abdulhakim Karay
|Tam
|112
|1
|Çayır
|15-
|2026/71
|Çimenözü
|Abdullah Karakaş
|Tam
|111
|1
|Tarla
|16-
|2026/72
|Çimenözü
|Güllü Dinçer
|Tam
|110
|1
|Tarla
|17-
|2026/73
|Çimenözü
|Abdullah Karakaş
|Tam
|109
|12
|Tarla
|18-
|2026/74
|Bayındır
|Ali Sırrı Kara
|Tam
|118
|9
|Çayır
|19-
|2026/75
|Bayındır
|Gülistan Şakşak
|Tam
|117
|14
|Çayır
|20-
|2026/76
|Bayındır
|Ahmet Bayaz
|Tam
|117
|12
|Çayır
|21-
|2026/77
|Bayındır
|Sırrı Kara
|Tam
|117
|11
|Çayır
|22-
|2026/78
|Bayındır
|Altun Akan
|Tam
|117
|10
|Çayır
|23-
|2026/79
|Bayındır
|Pumpul İncesu
|Tam
|117
|8
|Çayır
|24-
|2026/80
|Bayındır
|Bedriye İncesu
|Tam
|117
|5
|Tarla
|25-
|2026/81
|Bayındır
|Zeynep Yıldız
|Tam
|116
|65
|Tarla
|26-
|2026/82
|Bayındır
|Bedriye İncesu
|Tam
|116
|64
|Çayır
|27-
|2026/83
|Bayındır
|Hayriye Yıldız
|Tam
|116
|62
|Tarla
|28-
|2026/84
|Bayındır
|Hayriye Yıldız
|Tam
|116
|26
|Tarla
|29-
|2026/85
|Bayındır
|Dilşah Yıldız
|Tam
|116
|24
|Tarla
|30-
|2026/86
|Bayındır
|Abdurahim Karagöl
|Tam
|115
|35
|Tarla
|31-
|2026/87
|Bayındır
|Adil Yıldırım
|Tam
|115
|34
|Tarla
|32-
|2026/88
|Bayındır
|Besra Yıldız
|Tam
|115
|31
|Tarla
|33-
|2026/89
|Bayındır
|Feyzullah Kılıç
|Tam
|115
|30
|Tarla
|34-
|2026/90
|Bayındır
|Adil Ördek
|Tam
|115
|28
|Tarla
Basın No: ILN02540428
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