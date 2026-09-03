BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/90473 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90473 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, BABURNU Mevkii, 517 Ada, 2 Parsel, A BLOK Zemin kat 5 nolu Dükkan

Adresi : Mimaroba Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı No:

Yüzölçümü : 2.655,00 m2

Arsa Payı : 30/640

Hisse Payı : 3/16

Kıymeti : 17.775.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:13

31/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02540729

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