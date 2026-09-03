BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025/90473 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90473 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, BABURNU Mevkii, 517 Ada, 2 Parsel, A BLOK Zemin kat 5 nolu Dükkan
Adresi : Mimaroba Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı No:
Yüzölçümü : 2.655,00 m2
Arsa Payı : 30/640
Hisse Payı : 3/16
Kıymeti : 17.775.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:13
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:13
31/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02540729
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