T.C. ANKARA 87. İŞ MAHKEMESİ



Sayı : 2025/315 Esas

Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile davalı SAFİYE TOPRAKSOY arasında mahkememizde görülmekte olan İş davası nedeniyle; Davalı Safiye TOPRAKSOY hakkında daha önce adres araştırması ve tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.05/08/2026 tarihli bilirkişi raporunda özetle; "davalıya yapılan ödemelerin yersiz ödeme olarak kabulü hâlinde; davalıya 23.09.2011-22.02.2018 tarihleri arasında yersiz olarak ödenen yaşlılık aylıkları toplamının 85.611,00 TL, bu tutara her bir aylığın ödeme tarihinden 23.04.2023 takip tarihine kadar yıllık %9 oranında hesaplanan işlemiş faizin ise 62.648,70 TL olduğu, kurum kayıtlarına göre bağlanan aylıktan kesinti yoluyla tahsil edilerek borç aslına mahsup edilen 34.251,14 TL dikkate alındığında, 23.04.2023 takip tarihi itibarıyla talep edilebilecek asıl alacağın 51.359,86 TL, takip tarihine kadar işlemiş faizin 59.826,36 TL ve takip tutarının toplam 111.186,22 TL olduğu, kurumun borç tablosunda 07.02.2018 tarihine kadar hesapladığı 22.519,01 TL işlemiş faiz ile yıllık %9 basit faiz ve gün esasına göre yeniden hesaplanan 22.519,42 TL arasındaki 0,41 TL'lik farkın yuvarlamadan kaynaklandığı, hiçbir kalemde 0,01 TL'yi aşan sapma bulunmadığı ve bu itibarla Kurumun faiz hesabının doğrulandığı" şeklinde rapor hazırlandığı görülmüştür.



"Davalı Safiye TOPRAKSOY'a bilirkişi raporunun tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın 15/10/2026 günü saat 10:40'da yapılacağı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur."



İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

Basın No: ILN02540133

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