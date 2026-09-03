ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/416 Esas

DAVACI : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALILAR

1-Fazilet Korucuk (T.C.K.N: 20*******24)

2-Melek Kömür (T.C.K.N: 43*******90)

3-Mesih Gülen (T.C.K.N: 43*******28)

4-Rukiye Solmaz (T.C.K.N: 43*******92)

5-Salih Gülen (T.C.K.N: 43*******46)

6-Selahaddin Gülen (T.C.K.N: 43*******74)

7-Usame Gülen (T.C.K.N: 43*******64)

DAVA : Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle)

DAVA TARİHİ : 11/09/2017

Davacı tarafından, davalı Fethullah Gülen ve diğer 123 davalı aleyhine açılan davada; davalıların 15.07.2016 tarihinde Paralel Devlet Yapılanması-Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokrasimize ve Devletimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi/terör eylemleri sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda meydana gelen 19.472.380,12 TL zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir.

Mahkememizin 13.09.2017 tarihli ara kararı ile ihtiyati haciz talebinin bir hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere kabulüne dair karar verilmiştir.

Davalılar Selahaddin Gülen, Rukiye Solmaz, Melek Kömür, Salih Gülen, Mesih Gülen, Fazilet Korucuk ve Usame Gülen'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve ihtiyati haciz ara karar evrakının tebliğinin yapılması amacıyla bilinen adreslerine tebligat çıkartılmış ancak tebligatların bila ikmal iade döndüğü, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık bir adres tespit edilemediği anlaşıldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu ilan metninin yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile;

HMK 122. Maddesi gereğince işbu ilanen tebliğ tarihinden iki haftalık yasal süre içerisinde davaya karşı cevap dilekçenizi ve varsa delillerinizi mahkememize sunmanız, aksi takdirde HMK 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

Ayrıca mahkememizin 05/11/2026 Günü saat 09:45'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19.08.2026

Basın No: ILN02540138

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