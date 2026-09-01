SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/305

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Sarayköy Mahallesi 14187 ada 42 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Ahmet Koç, Ahmet Koç, Ahmet Koç, Ahmet Pala, Ali Koç, Aşire Nar, Aşire Özen, Aşire Pala, Aydın Pala, Ayhan Pala, Ayşe Alkış, Ayşe Çiçek, Ayşe Karagöz, Ayşe Keskinoğlu, Ayşe Koç, Ayşe Koç, Ayşe Kurt, Barış Koç, Belgin Koç, Dilber Çavuş, Dilek Ergün, Dilek Yılmaz, Dursun Karaca, Emin Koç, Emine Akkuş, Emine Alper, Emine Binici, Emine Ergün, Emine Koç, Erkan Koç, Fatma Ergüner, Fatma Gültekin, Fatma Koç, Fatma Koç, Fatma Pala, Filiz Coşkunsu, Firdes Çolak, Gülsüm Özen, Hacer Değe, Hakan Coşkunsu, Haldun Coşkunsu, Hanife Taşkın, Hasan Pala, Hasan Seymen, Hasan Tahsin Coşkunsu, Hatice Ateş, Hatice Taşkın, Hava Karaca, Hava Koç, Hayriye Koç, Hüseyin Karaca, Hüseyin Koç, Hüseyin Pala, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Pala, İsmail Koç, İsmail Koç, Kenan Koç, Kubilay Koç, Leyla Doğan, Mehmet Koç, Meryem Bolat, Meryem Erdoğan, Muhammet Koç, Muhammet Koç, Mustafa Koç, Mustafa Seymen, Mümin Koç, Mümin Seymen, Münevver Pala, Naz Koç, Nebiye Güler, Netice Karaca, Osman Koç, Rabiye Karagöz, Rukiye Karakuş, Saadet Çiçek, Salim Koç, Sami Pala, Savaş Koç, Sedat Koç, Semra Koç, Sevda Kudu, Şaban Pala, Turgut Karaca, Üzeyir Koç, Zeynep Koç ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2026/305 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Adliye Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 26.08.2026

Basın No: ILN02538673

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