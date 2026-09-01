MERZİFON SATIŞ MEMURLUĞU
(2026/16 SATIŞ)
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya-Merzifon-Hırka Köyü, 108 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz, tarla vasıflı, sulu tarım arazi olup, 2. sınıf tarımsal parsellerimiz arasında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 26.083,57 m2,
Kıymeti : 5.674.741,48 TL
KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:36
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya-Merzifon-Hırka Köyü, 107 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz tarla vasıflı, sulu tarım arazi olup, 2. sınıf tarımsal parsellerimiz arasında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 8.164,10 m2,
Kıymeti : 1.796.181,59 TL,
KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:23 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:23
25/08/2026
Basın No: ILN02538664
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