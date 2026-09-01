MERZİFON SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C.MERZİFON (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya-Merzifon-Yakup Köyü, 160 Ada, 7 Parsel, tarla vasıflı sulu tarım arazileri kategorisinde değerlendirilmekte olup, 2. sınıf tarımsal parsellerimiz arasında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 47.688,59 m2
Kıymeti : 5.828.976,35 TL
KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:01 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:01
Basın No: ILN02538659
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