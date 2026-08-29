İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

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HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE / DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ DOĞAL KAYNAK SUYU İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1-İhale Konusu: 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 15.09.2026 Salı günü ve aşağıda tabloda belirtilen ihale usulü, muhammen bedel ile karşısında belirtilen saatte ihalesi yapılacaktır.

2-İhale Şartname ve Ekleri: İhale Şartname ve ekleri Vakıfbank TR910001500158007305441172 IBAN no'lu hesabına 6.500,00-TL yatırılarak Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İSTANBUL adresinde,İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir.

3-İhale Yeri:Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu

4-İhale Konusu, usulü, Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

İhale Konusu İhale Usulü Tahmin Edilen Bedel 9 Yıllık (KDV Hariç) Geçici Teminat Miktarı Tarih Saat İlimiz, Şile İlçesi, Kervansaray Mahallesi kamu mülkiyetine ait Şile Orman İşletme Şefliği hudutları dahilinde Y:707026,94 X:4551484,56 koordinatta ve 148 m kotunda bulunan Kaynak-2 (Arıpınar) Kaynağı'ndan 0,50 l/s suyun ticari amaçla kullanılmak üzere 9 yıl süre ile kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve müteakip maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama. 7.155.189,90-TL 214.655,70-TL 15.09.2026 10:00

5-İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler; a) Gerçek kişiler için: 1)İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve sözleşme taslağı, 2) Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri 3) 2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4) Noter tasdikli imza beyannamesi, 5) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,6) Bu Şartnamede belirtildiği şekli ile geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,7) İhale dosyası alındı belgesi, b) Tüzel kişiler için: 1) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve sözleşme taslağı, 2) İhaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin; noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza sirküleri veya Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilciye ait noter tasdikli imza sirküleri, 3) 2886 sayılı Yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 4)Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 5) Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi / Yönetim Kurulu bulunmayan Şirketler için yetkili kurul veya kişiyi gösteren ticaret sicil gazetesi ve son ticaret sicil gazetesi 6) Tüzel kişinin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha 7) Bu Şartnamede belirtildiği şekli ile geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 8) İhale dosyası alındı belgesi,

c) İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde: Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

6-Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü-Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna (Kat:4), 15/09/2026 günü, ihale saatine kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

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