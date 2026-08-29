İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 17554 Parsel No ,78,70m2 Yüz Ölçümlü , 5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda kayıtlıAltıntepsi Mahallesi, Kubilay Sokak No 50 D 5Bayrampaşa / İSTANBUL5.900.000,00 TL%2025/08/2026

Basın No: ILN02538239

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