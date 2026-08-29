İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi:
Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2025/1013 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1013 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 17554 Parsel No ,78,70m2 Yüz Ölçümlü , 5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 52/156 Arsa Paylı , 3. NORMAL KAT 5 NOLU Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Altıntepsi Mahallesi, Kubilay Sokak No 50 D 5Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti: 5.900.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:10
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:10
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02538239
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