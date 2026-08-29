DZ. KUV. K. İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

3 KISIM 19 KALEM KIŞLIK SEBZE MEYVE ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1556690 1- İdarenin 1.1. Adı : DENİZ İKMAL KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 1.2. Adresi : İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI KAYNARCA MAH. LİMAN CAD. NO:2/49 PENDİK/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02163928608 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.09.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Kuzey Deniz Saha İhale Komisyonu Başkanlığı (34890) Kaynarca-Pendik/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 3 KISIM 19 KALEM KIŞLIK SEBZE MEYVE ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kısım 19 Kalem Kışlık Sebze Meyve Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Pendik/İSTANBUL ve MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İSTANBUL'a teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak mal/malların idrak dönemleri Ek-1'de belirtildiği gibi olacaktır. 10.3.2. Saymanlıklarca malzeme siparişi yükleniciye en az 2 gün önce yazı ile bildirilecektir. (MSB MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı tarafından yükleniciye gönderilen sipariş yazıları bilgi olarak sözleşme yönetim makamı olan İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığına gönderilecektir.) Sipariş yazılarının yükleniciye ulaşmaması durumunda yüklenici, 3 Kısım 19 Kalem Kışlık Sebze Meyve Alımı için; mal alış gününden iki gün öncesinden (mesai günü içerisinde saat 08.30-17.00 arasında) arayarak siparişini alacaktır. Pazartesi gününün siparişi Cuma gününden alınacaktır. Yüklenici telefonun veya faksın bozuk olması halinde şahsen müracaat ederek siparişi alacaktır. Telefonun veya faksın bozuk olması veya meşgul olması siparişi almamak için geçerli neden sayılmaz. 10.3.3. Yüklenici Firma, siparişini aldığı mal/malları en geç saat 11:00 (onbir)'e kadar (saat 08.30 ile 11.00 arası olmak üzere) birliklere teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi (ek cezalı süre verilmemiş ise) yani 15.00 (onbeş)'e kadardır. 10.3.4. Yüklenici saat 11:00 den evvel mal getirmiş ve gelen mal RET edilmiş ise REDDE mukabil saat 11:00 (onbir)'e kadar cezasız veya saat 15.00 (onbeş)'e kadar ya da ertesi gün saat 11:00'e kadar cezalı olarak teslimatta bulunabilir. Saat 15.00(onbeş)'den sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda teslim alan makam serbest ve yetkilidir. 10.3.5. Hiç getirilmeyen ya da muayenede ret sonucu getirilmemiş kabul edilen mal nedeniyle sözleşmede belirtilen miktarın alınmaması sonucunda yüklenici hak iddia edemez. 10.3.6. Siparişi verilen mal/malların teslim sırasında araçtan indirilmesi ve reddedilmesi halinde tekrar araca yüklenilmesi yükleniciye aittir. 10.3.7. İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde sözleşme süresi içerisinde kalmak kaydıyla teslim programında değişiklik yapılabilecektir. Yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden başlamak üzere 5 (beş) işgünü içerisinde yeni duruma uygun teslim programına uymak zorundadır. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.11.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02537711

#ilan.gov.tr