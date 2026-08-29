BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/343 Esas

Vasiyetaneme : Bakırköy 1. Noterliği 16.06.1994 tarih 34302 yevm. nolu

Davalı/Mirasçı : SAFİYE AGİ (T.C.K.N. : 41596524488)

MÜTEVEFFA : AZİZULLAH AYDAR (T.C.K.N.:27490994688 - ŞAHABETTİN ve HÜSNÜCEMAL oğlu, 01/07/1912 doğumlu)

Bakırköy 1. Noterliği 16.06.1994 tarih 34302 yevmiye nolu müteveffa Azizullah AYDAR'a ait düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunması talep edilmiştir.

Vasiyetnamenin incelenmesinde; ''Her Fani gibi sebebi ne olursa olsun vefatım halinde, terekemde zuhur edecek bilumum menkul, gayrimenkul mallar, para mevduat, esham tahvilat, mücevherat, hak ve alacaklar ve diğer kıymetlerimi eşim 1923-1339 doğumlu Sabircan kızı Sadiye AYDAR'a kalmasını, terekemin tamamı için kendisini mirasçı nasb ve tayin ettiğimi, diğer mirasçılarımın hiç bir hak ve hisse talep etmemelerini son arzularım olarak vasiyet ediyorum.'' şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Davalı Safiye AGİ'nin Mahkememizce tespit edilen adreslerine gerekçeli karar evrakının tebliği yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetin açılması davasında verilen gerekçeli karar uyarınca ;

HÜKÜM:

Talebin KABULÜNE,

1-Muris Azizullah AYDAR tarafından düzenlenen Bakırköy 1. Noterliği'nin 16/06/1994 tarih 34302 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNMASINA,

2-Murisin aktif TAKBİS/POLNET sorgusunun yapılması ile herhangi bir kayıt çıkması halinde vasiyetname şerhi konulmak üzere ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

3-TBB'ye müzekkere yazılarak banka hesabı varsa müteveffa adına Vasiyetname Açılması (Noter) davası açıldığı şerhinin işlenmesine,

4-Müteveffanın araç kaydı olmadığından işlem yapılmasına yer olmadığına,

5-Esasın bu şekilde kapatılmasına,

6-Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.17.06.2026

Basın No: ILN02538044

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