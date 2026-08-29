AKYAZI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AKYAZI 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/208 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde;sayılı dosyası ile Sakaryaili, Karapürçekilçesi, Potuklar Mahallesi,746 ada 101 parsel sayılı taşınmazın bir kısımlarının kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.25.08.2026

Basın No: ILN02537941

#ilan.gov.tr