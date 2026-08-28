REYHANLI 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/401 Esas

DAVALI: İLHAMİ BALI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi, tanıklarınızın ad, soyadlarını, adreslerini ve hangi hususta dinleteceğinizi bildirmeniz gerektiği aksi takdirde dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız, savunmalarınızı ve delillerinizi somutlaştırmanız, elinizde bulunan delilleri ibraz etmeniz ve gerektiğinde delil avansını yatırmanız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02535877

#ilan.gov.tr