ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2026/274 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Zonguldak ili, Çaycumailçesi,Esenyurt köyüne aitdava konusu taşınmazın bitişiğinde bulunan , kadastro çalışmaları sırasında yol olarak tescil harici bırakılan alanaait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|120
|2
|306,87
|Bahçe
|Köy içi
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|OSMAN CEYLAN
|ESENYURT KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
MALİYE HAZİNESİ ADINA ZONGULDAK DEFTERDARLIĞI
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 12/08/2026
Basın No: ILN02536609
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