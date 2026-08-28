-°C
CANLI YAYIN
RESMİ İLANLAR

ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Giriş Tarihi:
T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/274 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Zonguldak ili, Çaycumailçesi,Esenyurt köyüne aitdava konusu taşınmazın bitişiğinde bulunan , kadastro çalışmaları sırasında yol olarak tescil harici bırakılan alanaait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
120 2 306,87 Bahçe Köy içi
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
OSMAN CEYLAN ESENYURT KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
MALİYE HAZİNESİ ADINA ZONGULDAK DEFTERDARLIĞI		 Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 12/08/2026

Basın No: ILN02536609
#ilan.gov.tr