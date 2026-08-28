BAKIRKÖY 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO: 2024/413

KARAR NO: 2025/510

Niyazi ve Hayrünnisa oğlu, 25/10/1957 Doğumlu, İstanbul, Fatih, Hırka-i Şerif nüfusuna kayıtlı sanık Abdullah ÖNERGE hakkında Mahkememizin 18/07/2025 tarihli 2024/413 esas 2025/510 karar sayılı dosyasında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan213 SK'nun 359/a-2, 359/7, TCK 62/1, 53/1-a,b,c,d,e, 58/6 maddeleri uyarınca 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği, yine 213 SK'nun 359/b, TCK 43/1,62/1, 53/1-a,b,c,d,e maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası verildiği kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.29/06/2026

Basın No: ILN02537558

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