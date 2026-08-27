SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/260 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : ORHANLI MAHALLESİ

ADA NO : 288

PARSEL NO : 7

VASFI : ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 23.060,28m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 5,76m2 mülkiyet 1556,88m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : DENİZ KORKMAZ ÜÇTAŞ (59212288232)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/261 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BEYLER MAHALLESİ

ADA NO : 201

PARSEL NO : 114

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.379,76 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 81,20 m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI :



VEYSEL KANÇELİK (17792360724)

MEHMET KANÇELİK (17789360898)

MUSTAFA KANÇELİK (17786360952)

HÜSNİYE KANÇELİK (17798360506)

FİGEN BAŞKURT (15500437140)

FUNDA İNDAĞ (18368341598)

YASEMİN KANÇELİK (30658290126)

SEMA ÇOTUK (25213762064)

HANİFE KANÇELİK (12230546104)

KAMURAN KANÇELİK (17801360400)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

SEFERİHİSAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/262 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BEYLER MAHALLESİ

ADA NO : 201

PARSEL NO : 141

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 736,09 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 404,75 m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAYRAM AKTAŞ (37202000712)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

SEFERİHİSAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/263 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BEYLER MAHALLESİ

ADA NO : 201

PARSEL NO : 146

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.277,48 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 2,41 m2 mülkiyet 1154,95 m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : NERİMAN GÜLSEREN (10190777934)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

SEFERİHİSAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/264 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BEYLER MAHALLESİ

ADA NO : 201

PARSEL NO : 154

VASFI : ZEYTİNLİK

YÜZÖLÇÜMÜ : 29757,97 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 4,73 m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : ONUR EREN Cahit Yaşar oğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

SEFERİHİSAR 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2026/265 ESAS SAYILI DOSYASI YÖNÜNDEN;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ

KÖY/MAH. : BEYLER MAHALLESİ

ADA NO : 201

PARSEL NO : 276

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.816,82 m²

KAMULAŞTIRILACAK MİKTAR : 553,57 m2 irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : HALİL KARAŞAHİNOĞLU Halil oğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından davalıların maliki bulundukları yukarıda ada, parsel ve cinsi yazılı taşınmazın mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19.maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mahkememizde açılmış olan bedel tespiti ve tescil davalarında;

1-Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulunun 01.07.2024 tarih, O-122 no.lu kararına istinaden kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına TC Vakıflar Bankası Seferihisar Şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibari ile Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği

4-Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılana meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,

6-Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararır aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyrulur. 06.08.2026

Basın No: ILN02536612

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