KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/628 Esas

Dahili Davalı: Fatma ÖZBEK

Mahkememizin 2025/628 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Kenanobası köyü, 114 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının 26.11.2026 günü saat 09.43'te yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, bilirkişi raporu ile adınıza 3.840,98 TL kamulaştırma bedeli hesaplandığı, iki haftalık süre içerisinde davaya ve bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02536108

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