DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİKİLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Dikili İlçe, Gazipaşa Mahallesi, 232 Ada, 9 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dubleks mesken kuş uçuşu yaklaşık olarak Denize 175 mt. Pazar alanına 570 m., Devlet Hastanesine 840 m., Dikili-Çandarlı yoluna 650 m. Dikili Limana 450 m. Mesafededir. Çevresinde konut ağırlıklı yapılaşma mevcut olup taşınmaza ulaşım kolaydır. 173,64 m² yüzölçümündeki ana taşınmaz niteliği arsa, 2. Kat çatı bağımsız bölüm no:8 olan 3/14 arsa paylı dubleks mesken niteliğindeki taşınmazın 2014 tarihli yapı kullanma izin belgesi bulunmakta olup 60,00 m2 yüzölçümünde olduğu belirtilmiştir. zemin katta 2 oda 1 salon banyo-wc, hol, üst katta hol, oda , mutfak ,lavabo, kapalı terastan oluşmaktadır. Duvarlar sıvalı ve boyalı, giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap pres kapı, dış pencereler pvc doğrama, zemin kaplamaları laminant parke ve seramik olup mutfak tezgah ve dolapları bulunmaktadır. Dubleks mesken alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup doğalgaz bağlantısı yapılmamıştır. Taşınmazın tapu kaydında beyanlar hanesinde 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince "imar mevzuatına aykırıdır" ibaresi yazmaktadır.

Adresi : Gazipaşa Mahallesi 33/1 Sk. No: 6 Helin Tekin Apt. Dikili / İZMİR

Yüzölçümü : 173,64 m2

Arsa Payı : 3/14

İmar Durumu: Taşınmaz; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Kitle Nizam, 3 Kat "Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında beyanlar hanesinde 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince "imar mevzuatına aykırıdır" ibaresi yazmaktadır.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : % 1

Damga Verg. : %0 5,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:21

22/08/2026

Basın No: ILN02535544

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