BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/61 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/61 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN



Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, TÜRKKUYUSU mahallesi, 1148 ADA, 4 PARSEL sayılı 3 ADET 2 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Türkkuyusu Mahallesi, Türkkuyusu Camiinin yaklaşık 20 metre devamında Turgutreis Caddesine yaklaşık 63 metre cepheli olarak konumludur. Keşif tarihinde parsel üzerinde Petrum adıyla otel-apart-pansiyon olarak faaliyet gösteren turistik işletme yer almaktadır. Taşınmazda 35 adet standart, 5 adet suit oda olmak üzere toplam 40 oda bulunmaktadır. Apart odalar 1+1, banyo-wc olarak tertiplenmiştir. Taşınmaz üzerinde; satış ilânına ekli bilirkişi raporundaki krokide ve rapor içeriğinde ayrıntılı olarak yazıldığı üzere"A" harfi ile gösterilen bina; 2 katlı betonarme olarak imâl edildiği, 7 adet üst katta, 7 adet alt katta olmak üzere 14 odanın bulunduğu, "B" harfi ile gösterilen bina; 2 katlı betonarme olarak imâl edildiği, alt katta 4 adet, üst katının tamamı tek bir daire olarak düzenlendiği, "C" ile gösterilen bina; 2 katlı olarak imâl edildiği, alt katında resepsiyon ve ofis bölümü, mutfak, 4 adet personel odası, üst katında 8 adet oda yer aldığı, "D" harfi ile gösterilen bina; 3 katlı betonarme olara imâl edildiği, bodrum katının depo olarak kullanıldığı, zemin katta 3, üst katta 2 adet 1+1 apartın bulunduğu, "E" harfi ile gösterilen bina; tek katlı betonarme olarak imâl edildiği, 2 adet her biri açık salon-mutfak, 1 adet oda banyo-wc bölümlerinden oluştuğu, "F" harfi ile gösterilen bina; tek katlı betonarme olarak imâl edildiği, 2 adet konut bulunduğu, "G" harfi ile gösterilen bina; tek katlı, eski taş ev olduğu, 52,40 m² kullanım alanına sahip olduğu, eski ve yıpranmış hâlde olduğu ayrıca parsel içerisinde tabanda 60 m² olan ortak yüzme havuzu bulunmaktadır. Parselin ortak alanlar bölümünde güneşlenme terası, bar alanı olduğu, zemin kaplamalarının seramik ve kayrak taş ile kaplandığı görülmüştür.

Adresi : Türkkuyusu Mah. Külcü Sokak No:2, 4, 6, 8, 78 Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 2.149,22 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar

Plânında; 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanı İçerisinde; TAKS/KAKS:0,15/0,30 yoğunluklu KONUT alanında kalmaktadır. Komşu parsellerde tescilli yapılar yer aldığından yapılacak işlemlerde KUDEB/ Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir.

Kıymeti : 126.541.560,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:50

24/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02535730

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