T.C.BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/430 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/430 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli Bağcılar İlçesi Barbaros Mahallesi 1262Ada 1 Parselde Kayıtlı 126,42 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın 3/16 Hissesi Satışa Konudur.



ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 23/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Barbaros Mah. 1262 ada 1 parsel sayıda kayıtlı ve Bağcılar İlçesi, Barbaros Mah. 230. Sok. No:8 adresinde görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın bodrum kat + zemin kat +4 normal kat + çatı katından havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi sıvalı boyalı halde, bina kapısı demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler hazır basamaklı, demir doğrama merdiven korkulukludur. Bodrum ve zemin katın dükkan , diğer katların ise daire olarak kullanıldığı ,daire giriş kapıları çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, mutfakta evye, tezgah ve dolapları mevcut, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler fayans ve seramik döşeli, binada doğal gaz tesis edilmiş olduğu belirlenmiştir. Bahse konu binanın toplam olarak takriben 840 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ocak 2026 INI-B Yapılar Sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafi ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle , otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi.) azami derecede istifade eder durumdadır." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, "Yerin, 15.09.2008 t.t 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında PİN-UİP:: bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır." denilmektedir.

Kıymeti : 5.970.825,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Şerhler ve beyanlar tapu kaydı gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 14:10

19/08/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02535878

#ilan.gov.tr