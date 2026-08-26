ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2025/100

Davacı Metin Yurttaş ve Sezayi Yurttaş ile Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu, Ankara İli Etimesgut İlçesi Balıkuyumcu Mahallesi(Köyü) 630 parselin bitişiğinde bulunan ve ekteki krokide gösterilen toplam 30.000 m2 den fazla olan taşınmaz, Ankara İli Etimesgut İlçesi Balıkuyumcu Mahallesi(Köyü) 210 parselin etrafında bulunan ve dava dilekçesine ekli krokide gösterilen toplam 20.000 m2 den fazla olan taşınmaz, Ankara İli Etimesgut İlçesi Balıkuyumcu Mahallesi Karabayır Mevkiinde bulunan ve dava dilekçesine ekli krokide gösterilen birisi 15.000 m2 den büyük diğeri ise 20.000 m2 den büyük olan ve toplamda 85.000 m2 den büyük olan ve Mahkememizce aldırılan 08/07/2026 tarihli jeodezi ve kurul raporu ekinde C1, C2, C3, C4, YOL_3, D1, E1, YOL_4, F1, G1, G2, G5, G6, G7, YOL_7, YOL_10, YOL_11, G14 ve G15 olarak gösterilen 19 adet taşınmazın şahıs parsel sınırlarında kaldığı, ek-1 krokide A olarak gösterilen taşınmaz kadastro tespitinde tescil harici iken, 1455 mera parseli olarak tescil edilmiş, ardından vasıf değişikliği ile önce Maliye Hazinesine, ardından TOKİ'ye devredilmiş, imar sonrası ise 62336 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, ek-1 krokide B olarak gösterilen taşınmaz kadastro tespitinde tescil harici iken, 1455 mera parseli olarak tescil edilmiş, ardından vasıf değişikliği ile önce Maliye Hazinesine, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 48524 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-1 krokide YOL_1 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1455 mera parseli olarak tescil edilmiş, ardından vasıf değişikliği ile önce Hazineye, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise YOL olarak ayrıldığı, Ek-2 krokide C5 olarak ölçülen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1350 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62043 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-2 krokide YOL_2 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1350 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise YOL olarak ayrıldığı, Ek-2 krokide D2 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1350 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 61992 ada 7 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-2 krokide E2 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1350 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devrelidiği, imar sonrası ise 61992 ada 7 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-2 krokide YOL_5 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1350 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise YOL olarak ayrıldığı, Ek-2 krokide F2 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1350 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62044 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide G3 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62997 ada 2 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide G4 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62997 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide G8 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62997 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide G9 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise PARK olarak ayrılan alanda kaldığı, Ek-3 krokide G10 olarak gösterilen taşınmaz kadastro tespitinde 264 mera parseli sınırlarında iken, vasıf değişikliği ile Maliye Hazinesine, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise PARK ve YOL olarak ayrılan alanda kaldığı, Ek-3 krokide YOL_6 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise YOL olarak ayrıldığı, Ek-3 krokide YOL_8 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde 264 mera parseli sınırlarında iken, vasıf değişikliği ile Maliye Hazinesine, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise YOL olarak ayrıldığı, Ek-3 krokide G11 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62996 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide YOL_9 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise YOL olarak ayrıldığı, Ek-3 krokide G12 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62336 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide G13 olarak ölçülen taşınmazın kadastro tespitinde tescil harici iken, 1410 parsel olarak Maliye Hazinesi adına tescil edildiği, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62996 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, Ek-3 krokide G16 olarak gösterilen taşınmazın kadastro tespitinde 264 mera parseli sınırlarında iken, vasıf değişikliği ile Maliye Hazinesine, ardından TOKİ'ye devredildiği, imar sonrası ise 62996 ada 1 parsel sınırlarında kaldığı, bu taşınmazların davacılar Metin Yurttaş ve Sezayi Yurttaş tarafından 1968 yılından itibaren aralıksız ve çekişmesiz olarak malik sıfatıyla zilyet olarak ara vermeksizin taşınmazlar üzerinde tarımsal faaliyetlerini bugüne kadar sürdürdüklerinden anılan taşınmazların davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmesi nedeniyle, bu taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi'ne karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02535405

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